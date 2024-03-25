مشاهد بديعة لتدفق شلالات كحلا جنوب عسير

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وثق مقطع فيديو متداول، مشاهد ولقطات بدعية لتدفق شلالات كحلا جنوب منطقة عسير بعد هطول أمطار الخير على المنطقة.

وأظهر المقطع، الشلالات والمياه تتدفق وسط الصخور في مشهد بديع يأسر العقول، بعد هطول الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة.



توقعات حالة الطقس



حركة الرياح السطحية



🔴 شلالات كحلا جنوب #عسير

الاثنين ١٥ #رمضان ١٤٤٥هـ

25 مــارس 2024م

من | خالد القحطاني

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. pic.twitter.com/8cBgImbXXw — طقس (@tqqs) March 25, 2024

🔴 امطار #ابها الآن

الاثنين ١٥ #رمضان ١٤٤٥هـ

25 مــارس 2024م

من | سلمان الشهري

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. pic.twitter.com/V3oP2FEtqH — طقس (@tqqs) March 25, 2024

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، نجران، جازان، عسير والباحة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية والوسطى للمملكة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة تصل الى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.