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مشاهد بديعة لتدفق شلالات كحلا جنوب عسير

شلالات عسير
شلالات عسير
أ أ
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وثق مقطع فيديو متداول، مشاهد ولقطات بدعية لتدفق شلالات كحلا جنوب منطقة عسير بعد هطول أمطار الخير على المنطقة.
وأظهر المقطع، الشلالات والمياه تتدفق وسط الصخور في مشهد بديع يأسر العقول، بعد هطول الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة.اضافة اعلان

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، نجران، جازان، عسير والباحة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية والوسطى للمملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة تصل الى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

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