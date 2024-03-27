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مسالخ الرياض تستقبل 150 ألف ذبيحة منذ بداية رمضان

مسالخ الرياض
مسالخ الرياض
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استقبلت مسالخ مدينة الرياض منذ بداية موسم رمضان المبارك حتى منتصف الشهر، 150 ألف ذبيحة، خضعت جميعها للفحص من قبل أطباء بيطريين معتمدين، تحققوا من سلامتها وخلوها من الأمراض.اضافة اعلان

إقبال متزايد على الذبائح خلال رمضان في الرياض

 وشهدت مسالخ العاصمة انسيابية في حركة المرتادين، بعد أنْ نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض خططًا تشغيلية تنسجم مع حجم الإقبال المتزايد في موسم شهر رمضان، تضمنت تجنيد 2,561 عاملًا و30 طبيبًا بيطريًا، بهدف ضمان جودة الخدمات المقدمة في جميع المسالخ.
 وعملت مسالخ الرياض خلال الأيام الماضية بكامل طاقتها التشغيلية، من الثامنة صباحًا حتى منتصف الليل، وسخّر فرع الوزارة بالمنطقة جميع الإمكانات والخطوات التنظيمية لتسهيل حصول المستفيدين على الخدمات، من لحظة الوصول إلى مرحلة تسلّم الذبيحة.

التأكد من سلامة الذبيحة قبل تسليمها للمستفيد

 ووفّرت الوزارة الأطباء البيطريين في جميع المسالخ للتأكد من سلامة الذبيحة قبل تسليمها للمستفيد، كما نفّذت كافة تدابير السلامة الصحية والنظافة، وتتابع باستمرار جودة الخدمات من خلال الجولات الرقابية الميدانية، الهادفة إلى التحقق من مدى امتثال عموم المسالخ للتعليمات والاشتراطات، والتزامها بالاستفادة المثلى من مرافق المسالخ، وتوزيع العمالة والجزارين والأطباء البيطريين، بالإضافة إلى تنظيم فترات العمل، ومراقبة طرق التخلص من المخلفات، والمعدات والآليات المستخدمة.
 وتأتي جهود الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في مسالخ الرياض خلال شهر رمضان المبارك، متكاملة مع أعمال التوعية والتثقيف التي تنظمها الوزارة في مختلف منصاتها الرقمية وبالتعاون مع وسائل الإعلام لرفع مستوى الوعي المجتمعي حول أهمية التوجه نحو المسالخ النظامية لضمان سلامة اللحوم ومناسبتها للاستهلاك.

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