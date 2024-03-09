الحري الأكثر طلبا بـ 2000 ريال.. إقبال كبير على شراء الأنعام بأسواق الباحة قبيل شهر رمضان

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تشهد أسواق الماشية والمسالخ بمنطقة الباحة هذه الأيام حركة شرائية كبيرة وإقبالًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك لشراء الأنعام من جميع أسواق الماشية، حيث تُعد اللحوم الطازجة من أهم المواد الغذائية التي تستخدم في صناعة المأكولات الرمضانية.



أسواق الماشية بالباحة:

أسعار الأغنام:

اللحوم الحمراء:

وأوضح مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني الرقابة الصحية والبيطرية وُجِّهَت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة أسواق المواشي بالمنطقة للتأكد من سلامة المواشي وخلوها من الأمراض ‏ومراقبة أداء المسالخ والعاملين بها وتطبيق لائحة تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات بحق المخالفين، مبينًا أنه الطاقة الاستيعابية للمسالخ رُفِعَت لتسهيل وسرعة الإنجاز وفق الاشتراطات الصحية والفنية.ورصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" حركة السوق الشرائية في عدد من الأسواق بالمنطقة، التي تشهد حركة بيع وشراء بين تجار ومربي الماشية الذين يعرضون أغنامهم للبيع بالجملة، وتتفاوت الأسعار بحسب الحجم، فقد بلغ سعر الأغنام الحرية 1300 ريال إلى 2000 ريال وهي الأكثر طلبا، بينما سعر التيوس يصل إلى 1200 يال ، ووصلت أسعار الإبل إلى 5500 ريال .وأكد عدد من العاملين في أسواق الماشية بالباحة والمحافظات التابعة لها أن شهر رمضان المبارك من أهم مواسم البيع، فيستعد مربو المواشي مبكراً، ويعمدون إلى عرض مواشيهم في مختلف أسواق الماشية وبخاصة الأسواق الأسبوعية الشعبية التي تشتهر بها المنطقة.من جانبها أكدت أخصائي أول في الغذاء والتغذية بجامعة الباحة الدكتورة نادية سعيد الزهراني أن اللحوم الحمراء تعد مصدراً جيداً للبروتين المرتفع القيمة الحيوية؛ لأنها تحتوي على كثير من العناصر الغذائية المهمة مثل الحديد، الذي يتميز بقدرته على المحافظة على مستويات الهيموجلوبين في كريات الدم الحمراء ومنع حدوث الأنيميا، والزنك كذلك الذي يعد العنصر المهم لتدعيم الجهاز المناعي وتعزيز عمليات التمثيل الغذائي.وأضافت أن اللحوم تعد مصدراً رئيسياً لفيتامين ب١٢ ، الذي يسهم في الحفاظ على صحة الدم والخلايا العصبية في الجسم، ونصحت بعدم الإكثار منها خصوصاً لمن يعاني ارتفاع في دهون الدم أو النقرس، وباختيار الأجزاء الخالية من الدهون للمحافظة على مستويات الدهون عند مستويات طبيعية.