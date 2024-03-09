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عاجل.. مدير الأمن العام: تخصيص صحن المطاف والدور الأرضي للمعتمرين في شهر رمضان (فيديو)

مدير الأمن لعام مؤتمر العمرة في رمضان
مدير الأمن العام:
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أكد مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، أنه في كل عام يتم مراجعة خطط المواسم السابقة وتدرس كافة التقارير الميدانية وتقيم العمليات التشغيلية وتحدث وفقا لمتطلبات الموسم الجديد.اضافة اعلان

محاور مؤتمر قيادات أمن العمرة

وأضاف الفريق محمد البسامي، خلال المؤتمر الصحفي لقيادات قوات أمن العمرة لاستعراض الخطة الأمنية خلال شهر رمضان، أن  خطة قيادة أمن العمرة تضمنت عددا من المحاور هي:
- الأمن وإدارة تنظيم الحشود
- إدارة الحركة المرورية
- الخدمات الإنسانية
- دعم وتمكين الجهات الخدمية المشاركة.
وأشار مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، خلال المؤتمر، إلى أنه تم تخصيص صحن المطاف والدور الأرضي للمعتمرين في شهر رمضان المبارك.

تشغيل محطات النقل العام

وتابع مدير الأمن العام أن أحد أركان خطة قيادة أمن العمرة هو تشغيل محطات النقل العام لتوزيع الكثافة على الحرم الشريف، مضيفا "افتتحنا الممر الواقع بين التوسعة السعودية الثالثة ومشروع المطاف لتسهيل حركة المعتمرين".
وختم  مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي  بقوله : "لدينا تنظيم محكم لإدارة الحشود خاصة خلال صلاتي التراويح والتهجد".

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