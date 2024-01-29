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مذكرة تعاون لتنمية المحتوى المحلي في مجال الموارد البشرية

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف
صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"
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أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية مذكرة تعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية؛ لتنمية المحتوى المحلي في مجال الموارد البشرية؛ وتحفيزه.

تنمية المحتوى المحلي في مجال الموارد البشرية


وذلك من خلال القوى العاملة في الوظائف المطلوبة في المشاريع والعقود الحكومية؛ والاستفادة من البرامج التي يقدمها الصندوق مع أهمية التركيز على الوظائف ذات الأثر الأعلى والمستدام على المحتوى المحلي؛ وتهيئة الموظفين السعوديين العاملين في مختلف القطاعات.
 ومثل الجانبين في التوقيع مدير الصندوق تركي بن عبدالله الجعويني والرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن بن عبد الله السماري.

 وتسهم مخرجات المذكرة في توفير قائمة بالوظائف ذات الطلب المرتفع في العقود الحكومية؛ والعمل على إتاحة قائمة بالوظائف المستهدفة في القطاعات الخدمية ذات الألوية والإنفاق الحكومي المرتفع من خلال الاستفادة من برامج وممكنات الصندوق من إرشاد وتدريب وتمكين؛ بهدف رفع نسب المحتوى المحلي في مشاريع توطين الصناعة ونقل المعرفة.

الارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية


 وتتطلع الجهتان إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها لتحقيق الأهداف التنموية والمالية حسب الرؤى والإستراتيجيات.
يأتي ذلك من خلال الاستفادة من ممكنات الدعم والتحفيز الذي يقدمه الصندوق لتدريب وتأهيل وتوظيف القوى الوطنية للعمل في منشآت القطاع الخاص وتحقيق الاستدامة في سوق العمل؛ بما يتسق مع مبادرات وخطط وجهود التوطين.

 واتفقت الجهتان على تشكيل فريق عمل مشترك لتفعيل مجالات التعاون؛ ومتابعة سير ومراحل بنود المذكرة.اضافة اعلان

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