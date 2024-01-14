قرار مهم لـ الموارد البشرية بشأن المنشآت المتعاقدة مع الحراسات الأمنية

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أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من خلال منصة أجير، مبادرة تحفيزية للشركات المتعاقدة مع شركات الحراسات الأمنية. اضافة اعلان





قرار مهم بشأن المنشآت المتعاقدة مع الحراسات الأمنية



احتساب معامل التوطين لحراس الأمن



حد أدنى للأجور يبدأ من 4.500 ريال



وأوضحت أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الوزارة الرامية لتحسين بيئة العمل للسعوديين في منشآت القطاع الخاص.وأضافت أن المبادرة تتضمن احتساب معامل التوطين لحراس الأمن السعوديين لصالح المنشآت المتعاقدة مع شركات الحراسات الأمنية.وبينت أنه يمكن لتلك المنشآت الاستفادة من المبادرة بعد تحقيق عدة ضوابط وشروط تتضمن حدًا أدنى للأجور يبدأ من 4.500 ريال.يُذكر أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقتها الوزارة لرفع كفاءة سوق العمل وزيادة جاذبيته منها:1 - نظام حماية الأجور.2 - مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية.3 - برنامج ودي، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في المملكة.