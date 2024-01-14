قرار مهم لـ الموارد البشرية بشأن المنشآت المتعاقدة مع الحراسات الأمنية

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أطلقت
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من خلال منصة أجير، مبادرة تحفيزية
للشركات المتعاقدة مع شركات الحراسات الأمنية.
قرار
مهم بشأن المنشآت المتعاقدة مع الحراسات الأمنية وأوضحت أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الوزارة
الرامية لتحسين بيئة العمل للسعوديين في منشآت القطاع الخاص.
احتساب
معامل التوطين لحراس الأمنوأضافت أن المبادرة تتضمن احتساب معامل التوطين لحراس الأمن السعوديين لصالح المنشآت
المتعاقدة مع شركات الحراسات الأمنية.
حد
أدنى للأجور يبدأ من 4.500 ريال وبينت أنه يمكن لتلك المنشآت الاستفادة من
المبادرة بعد تحقيق عدة ضوابط وشروط تتضمن حدًا أدنى للأجور يبدأ من 4.500 ريال.
يُذكر أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقتها الوزارة لرفع كفاءة سوق العمل وزيادة جاذبيته منها:
1 - نظام حماية الأجور.
2 - مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية.
3 - برنامج ودي، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في المملكة.