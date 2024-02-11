استقبال أكثر من 94 ألف معتمر عراقي بمنفذ جديدة عرعر

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استقبل منفذ جديدة عرعر في منطقة الحدود الشمالية, أكثر من 94 ألفاً من المعتمرين القادمين براً من جمهورية العراق، وذلك بداية من 1 فبراير حتى 9 فبراير العام الحالي تقلهم 1800 حافلة.





منفذ جديدة عرعر يستقبل المعتمرين



الإشادة بجودة الخدمات



ووثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية الخدمات المقدمة للمعتمرين وسط منظومة متكاملة من القطاعات الحكومية, التي تعنى بخدمة ضيوف الرحمن، تضمنت تهيئة المصليات وركن الضيافة وجناحًا إسعافيًا للخدمات الطبية، وتأمين برادات لسقيا الماء وتوفير كراسي استرخاء, بمشاركة المتطوعين التابعين للجهات الحكومية والأهلية في منطقة الحدود الشمالية.وأشاد عدد من المعتمرين العراقيين بالخدمات التي يحظى بها ضيوف الرحمن على الدوام وسرعة الإجراءات وسهولتها والسرعة الفائقة, إلى جانب التسهيلات والخدمات الأخرى, مقدمين الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين, ولسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.يذكر أن منفذ جديدة عرعر, جُهز مؤخرا بصالة المسافرين، جرى تطويرها على مساحة 9000 مترٍ مربعٍ, وبطاقة استيعابية تتجاوز 20 ألف مسافر، وأكثر من 400 حافلةٍ يوميًا، حيث خصص 68 كاونتراً للجوازات، إضافة إلى 6 مناطق مخصصة لإجراء عمليات الكشف والمعاينة.