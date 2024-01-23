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تنظيم جديد للصلاة في الروضة الشريفة.. تعرف على التفاصيل

الروضة الشريفة
الروضة الشريفة
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تعتزم الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، إعادة دراسة تنظيم وترتيب الممرات، وتسهيل حركة المصلين والدخول إلى الروضة الشريفة.

حجز تصريح زيارة الروضة الشريفةاضافة اعلان

يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إتاحة حجز تصريح زيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي لمرة واحدة في السنة، إذ يمكن للمستفيد حجز تصريح للروضة الشريفة بعد مضي 365 يوما من آخر تصريح عبر تطبيقي "نسك"، أو "توكلنا".

280 مليون مصلٍ ومصلية خلال عام 2023

واستقبل المسجد النبوي أكثر من 280 مليون مصلٍ ومصلية خلال عام 2023، بواقع نحو 23 مليون مصل شهريا، وذلك في أجواء روحانية، وخدمات شاملة ومتنوعة، وأوضحت الهيئة أنها عملت على تقديم أفضل الخدمات بأعلى معايير الجودة للتيسير على المصلين، وتوفير سبل الراحة لهم، ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وطمأنينة.

كما تسعى الهيئة العامة لمضاعفة جهودها وتذليل جميع العقبات، لتقديم الخدمات على أكمل وجه وذلك في سبيل تحقيق الغاية المثلى في خدمة المسجد النبوي وزواره.

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