تنظيم جديد للصلاة في الروضة الشريفة.. تعرف على التفاصيل

أ أ

تعتزم الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، إعادة دراسة تنظيم وترتيب الممرات، وتسهيل حركة المصلين والدخول إلى الروضة الشريفة.





حجز تصريح زيارة الروضة الشريفة اضافة اعلان



280 مليون مصلٍ ومصلية خلال عام 2023



يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إتاحة حجز تصريح زيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي لمرة واحدة في السنة، إذ يمكن للمستفيد حجز تصريح للروضة الشريفة بعد مضي 365 يوما من آخر تصريح عبر تطبيقي "نسك"، أو "توكلنا".واستقبل المسجد النبوي أكثر من 280 مليون مصلٍ ومصلية خلال عام 2023، بواقع نحو 23 مليون مصل شهريا، وذلك في أجواء روحانية، وخدمات شاملة ومتنوعة، وأوضحت الهيئة أنها عملت على تقديم أفضل الخدمات بأعلى معايير الجودة للتيسير على المصلين، وتوفير سبل الراحة لهم، ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وطمأنينة.كما تسعى الهيئة العامة لمضاعفة جهودها وتذليل جميع العقبات، لتقديم الخدمات على أكمل وجه وذلك في سبيل تحقيق الغاية المثلى في خدمة المسجد النبوي وزواره.