اكتمال وصول الدفعة الثانية من ضيوف خادم الحرمين لبرنامج العمرة والزيارة

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اكتمل وصول ضيوف الدفعة الثانية لعام 2024 إلى المدينة المنورة من المعتمرين المستضافين، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للعمرة والزيارة، وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. اضافة اعلان







وصول آخر وفود ضيوف البرنامج



برنامج ثري منوع لضيوف برنامج خادم الحرمين



ووصل اليوم آخر وفود ضيوف البرنامج، الذي يضم 250 معتمراً ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة يمثلون 15 دولة من قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية، هي:"البوسنة والهرسك، ألبانيا، كوسوفو، مقدونيا، كرواتيا، سلوفينيا، الجبل الأسود، صربيا، اليونان، بلغاريا، رومانيا، بولندا، بريطانيا، البرازيل، والأرجنتين".وأعدت الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، برنامجاً ثرياً منوعاً للضيوف خلال إقامتهم في المدينة المنورة، كزيارة مسجد قباء والمواقع التاريخية والثقافية في المدينة المنورة قبل الانتقال لمكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، وقد تضافرت جهود اللجان العاملة في البرنامج لتقديم أرقى الخدمات لضيوف خادم الحرمين الشريفين.يُذكر أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، في دفعاته الـ 15 السابقة قد استضاف 3250 معتمراً ومعتمرة، من المسلمين حول العالم.