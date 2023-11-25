مدارس الرياض تستعد لاستقبال طلابها غدًا الأحد وتعلن موعد الاصطفاف الصباحي

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يعود أكثر من ١.٢ مليون طالب وطالبة غداً الأحد إلى مقاعد الدراسة في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، لإكمال رحلتهم التعليمية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي. اضافة اعلان





متحدث تعليم الرياض



موعد الاصطفاف الصباحي



وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري، اكتمال الاستعدادات والتجهيزات في المدارس ووصول الكتب الدراسية لجميع المدارس وتوزيعها على الطلاب والطالبات مع نهاية الفصل الدراسي الأول، وذلك بمتابعة مباشرة من المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور نايف بن عابد الزارع، وبالتكامل مع الإدارات المعنية وفق خطة عمل منظمة.إضافة إلى تنفيذ عدد من برامج التوجيه الطلابي لتقديم الدعم المناسب للطلاب والطالبات ولأسرهم من الناحية النفسية والاجتماعية والتربوية.وأشار إلى أن الاصطفاف الصباحي حسب الدوام الشتوي سيكون الساعة ٦.٤٥ صباحاً وبداية الحصة الأولى الساعة ٧ صباحاً.وأكد الثميري، على أهمية تعاون شركاء النجاح أولياء الأمور، بهدف تكامل العلاقة بين الأسرة والمدرسة وتظافر الجهود بما ينعكس على مستوى الطلاب والطالبات ويحسّن من نواتج التعلم.