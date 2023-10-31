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الانتهاء من أعمال الصيانة على طريق أبو حدرية من تقاطع النعيرية إلى جسر الساجي بنسبة 100%

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الانجاز
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أعلنت الهيئة العامة للطرق عن اكتمال أعمال الصيانة على طريق أبو حدرية في الجزء الواقع من تقاطع النعيرية إلى جسر الساجي وذلك بنسبة 100%، حيث تم العمل على صيانة هذه المنطقة بطول 60 كم، وذلك عبر 6 مراحل تم تنفيذها بأعلى معايير السلامة والجودة.اضافة اعلان

أعمال الكشط والسفلتة
حيث تم تنفيذ حزمة من الأعمال من أعمال الكشط والسفلتة بأكثر من 54 كم، بالاضافة لتركيب أكثر من 9000 علامة من العلامات الأرضية، مع تنفيذ أعمال الدهانات بأكثر من 26 ألف متر مربع.
الجدير بالذكر أن هذه الأعمال تسهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على الجودة والسلامة، والتي تستهدف الوصول للمؤشر السادس عالمياً مع خفض الوفيات لأقل من 8 حالات لكل 100 ألف نسمة.

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F9xYcAkWIAAcHif
5:12 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

الإطاحة بـ 5 لصوص ارتكبوا حوادث سطو على منازل في الرياض

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