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صحيفة تواصل الالكترونية

محامي: هذه العقوبات في انتظار من يذهب إلى الحج دون تصريح (فيديو)

الحج والعمرة - الحج 0- العمرة - مني- مغادرة -0 حجاج -0- الكعبة
حجاج - أرشيفية
أ أ
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كشف المحامي أحمد المحيميد، عن عقوبة مخالفة أنظمة وتعليمات الحج لمن يتم ضبطهم دون تصريح.
وقال المحيميد في تصريحات إلى برنامج "الراصد" عبر فضائية "الإخبارية"، إن العقوبة تتمثل في المنع من الحج، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال - تتكرر في حال التكرار - والترحيل عن المملكة والمنع من دخولها للمقيمين.اضافة اعلان
وأضاف: التقيد بالأنظمة والتعليمات من واجبات الحج "فلا رفث ولا فسوق في الحج".

التعليمات تشمل هؤلاء

وأوضح أن التعليمات لا تقتصر على السعوديين فقط، بل تشمل كذلك المقيمين والزائرين، ولا تشمل فقط الرجال بل أيضًا النساء وكل من يصل إلى منطقة مكة المكرمة.
واعتبر أن "الالتزام بالتعليمات يعبر عن مدى قوة إيمان الشخص وطاعة الله سبحانه وتعالى ثم طاعة ولي الأمر، وهذا أبسط واجبات الحج، لذا نهيب بكل من ينوي الحج أن تكون نيتك سليمة، وعملك صالحًا بالتقيد بالتعليمات الشرعية والنظامية". 

موعد تطبيق عقوبة مخالفة أنظمة وتعليمات الحج

وأعلنت وزارة الداخلية عن البدء في تطبيق العقوبات اعتبارًا من 25/ 11/ 1445 هـ حتى 14/ 12/ 1445هـ الموافق 02/ 06/ 2024 م حتى 20/ 06/ 2024 م.
وأكدت الوزارة تطبيق عقوبة الغرامة بقيمة (10,000) ريال على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج دون تصريح بحق كل من يضبط من المواطنين والمقيمين والزوار داخل النطاق الجغرافي ولا يوجد لديه تصريح حج، وترحيل المقيمين منهم لبلادهم والمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا.

غرامة مالية مضاعفة

وأكدت وزارة الداخلية، أنه سيتم إيقاع غرامة مالية مضاعفة على المخالفين قدرها (10,000) ريال في حال تكرار المخالفة، مشددة على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.

عقوبة من ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح

يُذكر أن عقوبة كل من يتم ضبطه وهو ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح هي:
السجن لمدة تصل إلى (6) أشهر وبغرامة مالية تصل إلى (50,000) ريال.
المطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي.
ترحيل الناقل المخالف إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا.
تتعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين.
وللإبلاغ عنهم الاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

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