عاجل.. في أول أيام العيد.. أرقام لا غنى عنها بحالات الطوارئ

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تقدم صحيفة "تواصل"، لقرائها قائمة بأرقام التواصل في حالات الطوارئ في أول أيام عيد الفطر المبارك.
أرقام الطوارئ في المملكة
- الدوريات الأمنية 999
- الدفاع المدني 998
- أمن الطرق 996
- مكافحة المخدرات 995
- حرس الحدود 994
- المرور 993
- الجوازات 992
- مركز القيادة والسيطرة والتحكم 991
- المباحث العامة 990
- الأمن العام 989
- المباحث الإدارية: الفساد الإداري 980
- التحريات المالية 8001222224
- الاستفسار عن مخالفة مرورية 2928888
- وزارة الداخلية 0114011111
- وزارة الخارجية 0114055000
- وزارة الحج 0114043008
- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 0114778888
- وزارة الصحة 0114015555
- الهلال الأحمر 997
- الأرصاد الجوية 988
- طوارئ أمانة مدينة الرياض 940
- طوارئ المياه 939
- طوارئ الكهرباء 933
ويمكن الاطلاع على جميع أرقام الطوارئ لجميع الجهات والهيئات والمؤسسات في المملكة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
أول أيام عيد الفطروأعلن الديوان الملكي قرار المحكمة العليا بأن اليوم الأربعاء 10 أبريل هو أول أيام عيد الفطر المبارك وأول أيام شهر شوال لهذا العام 1445هـ.
وتفصيلاً، صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
"بيان من الديوان الملكي"
جاءنا من المحكمة العُليا ما يلي:
القرار رقم ( 181 / هـ ) وتاريخ 29 / 9 / 1445هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فقد عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 8 / 4 / 2024 م؛ للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر شوال لهذا العام 1445هـ، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ونظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم ( 180 / هـ ) وتاريخ 29 / 8 / 1445هـ أن يوم الاثنين 1 / 9 / 1445هـ الموافق 11 / 3 / 2024م هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ، و نظراً لعدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء الاثنين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فإن غُم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" متفق عليه واللفظ للبخاري؛ فإن الدائرة تقرر: أن يوم الثلاثاء 30 / 9 / 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 9 / 4 / 2024م هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ، وأن يوم الأربعاء 1 / 10 / 1445هـ - حسب تقويم أم القرى – الموافق 10 / 4 / 2024م هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام 1445هـ.
والمحكمة العليا إذ تهنئ مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظها الله ــ، وجميع المواطنين، والمقيمين، والمسلمين، بحلول عيد الفطر المبارك، لتسأل الله العلي القدير أن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم، وجميع أعمالهم الصالحة، ويصلح ذات بينهم، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، ويحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها وازدهارها، إنه سبحانه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.