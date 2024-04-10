الأربعاء، 01 شوال 1445 ، 10 أبريل 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

تنبيه من السجون بشأن فواتير خدمة فرجت

مبادرة فرجت
فرجت
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أكدت المديرية العامة للسجون، أنه لا يوجد تطبيق لخدمة فرجت في المتاجر الإلكترونية، وللتحقق من صحة الفواتير الدخول إلى منصتي أبشر وإحسان، وبوابة ناجز في وزارة العدل قبل إتمام إجراء التبرع.اضافة اعلان

منصتي "أبشر وإحسان":

وأشارت المديرية إلى أنه يمكن للمتبرعين الوصول إلى الخدمة من خلال منصتي "أبشر وإحسان"، وذلك حرصًا على تسهيل سبل الخير الآمنة للتبرع، دون الوقوع في عمليات احتيال أو الدخول لمواقع غير مصرحة لجمع التبرعات.
يذكر أن خدمة فرجت تواصل استقبال التبرعات من فاعلي الخير لمساعدة المحكومين في الحقوق المالية غير الجنائية، من خلال إتاحة التبرع المالي وتقديم يد العون والمساعدة للمستفيدين.

النيابة العامة:

وفي وقت سابق، أصدرت النيابة العامة، تحذيرًا من الإضرار بالبيئة أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها.

السجن 10 سنوات وغرامة 30 مليون ريال

وشددت على حسابها في منصة إكس، أمس الأربعاء، أنه " يُحظر كل ما من شأنه الإضرار بالبيئة أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها، ولا يجوز التعدي على البيئة بأي صورة كانت، وحدد نظام البيئة العقوبات المشددة حال الجناية عليها".
وأضافت أن "التخلص من النفايات الخطرة في أوساط البيئية يُعرّ مرتكبه للسجن مدة تصل إلى 10 أعوام، وغرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

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