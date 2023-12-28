الخميس، 15 جمادى الثانية 1445 ، 28 ديسمبر 2023

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أخبار السعودية.. فتح باب التقديم على النقل الخارجي للمعلمين وعشرات الوظائف بـ "الدفاع"

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

"التعليم" تعلن فتح باب التقديم على النقل الخارجي
أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ.

خطوة بخطوة.. طريقة التقديم على النقل الخارجي للمعلمين
من المقرر أن يفتح باب التقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ، وفتح الرغبات  الأحد 18 جمادى الآخرة الجاري.

بالتفاصيل.. التعليم تفتح التقديم لشغل 44 وظيفة إدارية عبر برنامج تمهير

تعلن وزارة التعليم عن فتح باب التقديم لشغل 44 وظيفة عبر برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) في مقر الوزارة والإدارات التعليمية للرجال والنساء حملة الدبلوم والبكالوريوس في مختلف التخصصات.

موعد صرف دعم ساند لشهر يناير 2024 وشروط الاستحقاق
كشفت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه يتم صرف دعم ساند في بداية كل شهر ميلادي، إلا إذا صادف هذا الموعد إجازة رسمية.

بسبب الطقس.. إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًا بالاتجاهين
أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية "911" عن إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًا في الاتجاهين.

مخيف.. شاهد سحابة ثول الكثيفة تغطي سماء جدة
استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية على مناطق المملكة، غطت سحابة ثوال صباح اليوم سماء جدة، مع تساقط كميات غزيرة من الأمطار على منطقة مكة المكرمة.

تنبيه مهم بخصوص تأخير إيداع الدعم السكني
فيما شكا بعض مستفيدي الدعم السكني من تأخر إيداع الدعم الشهري حتى بعد مضي أربعة أيام من بدء صرفه

إحباط محاولة تهريب أكثر من (1.6) طن من مادة الحشيش المخدر بمنطقة نجران 
صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في محافظة شرورة بمنطقة نجران أحبطت محاولة تهريب طن و(693) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

"قياس" تتيح للطلاب الاعتراض على الدرجة وإعادة التصحيح بهذه الطريقة
أتاحت"قياس" للطلاب خدمة الاعتراض على الدرجة وإعادة التصحيح مرة واحدة فقط، بمبلغ مادي غير مسترد.

وزارة الدفاع تطرح عشرات الوظائف الشاغرة في عدد من المدن
أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة الهندسية والأشغال بالقوات البرية عن طرح 126 وظيفة شاغرة في عدة مدن.

"المرور" يوضح مدة الفحص الفني الدوري للمركبات بمختلف أنواعها
أكدت الإدارة العامة للمرور على أن الفحص الفني الدوري للمركبات الخاصة الجديدة، ومركبات الأجرة العامة، والحافلات العامة، والنقل العام.


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