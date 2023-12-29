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"هيئة العقار": أكثر من مليون عملية عبر منصة مُلاك حتى نهاية 2023م

الهيئة العامة للعقار
الهيئة العامة للعقار
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 أعلنت الهيئة العامة للعقار، عن تسجيل المنصة الإلكترونية لـ"مُلاك" أكثر من مليون عملية وخدمة مقدمة عبر المنصة، منذ تأسيس "مُلاك" حتى الآن.اضافة اعلان

مميزات منصة ملاك

ويمكن "مُلاك" شاغلي الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة من إنشاء جمعية مُلّاك؛ لتنظيم خدمات إدارة المرافق والأجزاء المشتركة مثل المداخل والمصاعد والممرات، بما يسهم في حفظ الحقوق وحسن الانتفاع، ويعزز ثقافة التعايش المشترك.
 وأوضحت الهيئة أن العمليات تضمنت:
- ترشيح وتصويت لرئاسة وإدارة الجمعية.
- فوترة اشتراكات الجمعيات.
- تجديد شهادات الجمعيات.
- الاستفادة من صفحة خدمة المجتمع وغيرها من العمليات التي تلبي احتياجات جمعيات الملاك.

أكثر من 126 ألف عضو يتعاملون مع منصة ملاك

ويتعامل مع المنصة أكثر من 126 ألف عضو في 36 ألف جمعية مُلاك، تتضمن أكثر من 160 ألف وحدة عقارية.
 وأضافت أنّ المنصة سجّلت نموًا ملحوظًا في عمليات المستخدمين، وأعداد المسجلين المنضمين لها في عام 2023.
وأشارت إلى أنه تم انضمام أكثر من 28 ألف عضو في 9100 جمعية مُلاك خلال العام، وأصدرت بالتكامل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكثر من 470 رقمًا وطنيًا موحدًا منذ إطلاق الخدمة في منتصف العام.
ويمنح هذا الأمر الجمعيات الصفة الاعتبارية، ويمكنها من إنهاء إجراءاتها والحصول على الخدمات لدى الجهات الحكومية والخدمية بكل يسر وسهولة.
ومكّنت 290 جمعية مُلاك من فتح حساب بنكي لها، فيما بلغت عدد التعاقدات بين الجمعيات ومديري العقار أكثر من 480 عملية تعاقد داخل المنصة.

تطوير خدمات هيئة العقار

 وأكّدت هيئة العقار أنّ تطوير الخدمات وتميزها إضافة إلى إثرائها لمستفيدي قطاع العقارات ذات الأجزاء المشتركة، وإسهامها في تنظيم التعايش المشترك من أهم أسباب إقبال المستفيدين على تسجيل الجمعيات.
إذ عمل على تسهيل إجراءات إدارة الموارد المالية للجمعية وتعاملات الحساب البنكي لها، وإمكانية التعاقد مع مقدمي الخدمات ومديري العقار المسجلين بمنصة "ملاك"، وإتاحة قنوات التواصل داخل المنصة الإلكترونية بين أعضاء الجمعية؛ والتصويت على ترشيحات وقرارات الجمعية.
إضافة إلى أبرز الخدمات وهو إمكانية استخدام السند التنفيذي تجاه المتعثرين عن سداد رسوم الجمعيات.

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