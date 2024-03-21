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التأمينات توضح مدى إمكانية طباعة تعريف المعاش بالإنجليزية

التأمينات الاجتماعية
التأمينات
أ أ
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أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات مدى إمكانية طباعة تعريف المعاش بالانجليزية للمستفيدين.
طباعة تعريف المعاش بالإنجليزية.
جاء ذلك في رد من التأمينات، على سؤال مستفيد قال فيه : "هل يمكن طباعة تعريف المعاش بالانجليزية من الموقع وشكرا؟".اضافة اعلان
وأجابت التأمينات عبر حساب العناية بالعملاء بقولها: "حياك الله.. يمكنك الدخول على حسابك عن طريق تطبيق تأميناتي ثم ايقونة شهادات لطباعة شهادة مقدار معاش من خلال الروابط التالية:
أبل: "هنا الرابط".
أندرويد: "هنا الرابط".

3 شروط للاستفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامات

كذلك أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات، اليوم الاثنين، تنبيهًا مهمًا بشأن الإعفاء من الغرامات للمنشآت.

وحدَّدت المؤسسة ثلاثة شروط للاستفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامات للمنشآت، تشمل:
1 - نشوء المديونية قبل صدور القرار.
2 - تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني.
3 - سداد كامل الاشتراكات؛ للاستفادة من نسبة الإعفاء.
ودعت "التأمينات"، جميع أصحاب العمل ممَّن ترتَّبت عليهم غرامات؛ بسبب تأخير سداد الاشتراكات أو الغرامات المترتِّبة على ارتكاب المخالفات، إلى الاستفادة من هذه المبادرة، والحصول على إعفاء كامل من هذه الغرامات، من خلال التقدُّم عبر حساب المنشأة في منصَّة "تأميناتي أعمال"، عبر خطوات يسيرة، وفي بيئة رقمية متكاملة.


مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير

ومؤخرًا، أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير، وغرامات المخالفات الموجَّهة لأصحاب العمل والمنشآت.
وبيَّنت المؤسسة أنَّ هذه المبادرة تستمر لمدة ستة أشهر، بدأت من 3 مارس 2024م، وتستهدف تخفيف أعباء المنشآت التي تترتَّب عليها غرامات، سواءً بسبب التأخير في سداد الاشتراكات، أو بسبب ارتكاب المخالفات، وتشجيعها على تصحيح أوضاعها لتحقق الالتزام التأميني من خلال إعفائها من هذه الغرامات بنسبة 100%، شريطة سداد كامل الاشتراكات المستحقَّة.


خطوات التقديم على المبادرة

1- الدخول على حساب المنشأة في "تأميناتي أعمال".
2 - اختيار الخدمات المالية.
3 - اختيار مبادرة المؤسسة للإعفاء من الغرامات.

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