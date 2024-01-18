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ما حكم تبادل الهدايا في أول جمعة من شهر رجب؟

سعد الخثلان
الخثلان
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رد أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان على سؤال بشأن تخصيص البعض لجمعة في شهر رجب لزيارة الأقارب والتعبد لله.
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"الخثلان": تخصيص جمعة في رجب للعبادة "غير جائز":


وأضاف: "تخصيص وقت معين بعبادة معينة يحتاج إلى دليل والأصل في العبادات التوقيف، فهؤلاء يخصصون جمعة معينة من شهر رجب للعبادات وغيرها"


وتابع: "إذا كان هذا بنية التعبد فهو غير مشروع وشهر رجب كسائر الشهور يمتاز عنها بأنه أحد الأشهر الحرم".

في وقت سابق، رد "الخثلان" على سؤال ورد إليه يستفسر فيه صاحبه عن حقيقة اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رجب.

"الخثلان" يوضح حقيقة اعتمار النبي في رجب:



وقال "الخثلان": "ورد ذلك من حديث ابن عمر أن النبي اعتمر في رجب ولكن قالت عائشة إن النبي لم يعتمر وإنما كانت عُمره كلها في ذي القعدة".

وأضاف: "النبي ما اعتمر إلا وأبو عبد الرحمن معه، فتشير عائشة إلى أن ابن عمر وهم في ذلك وهذا هو القول الراجح".

في وقت سابق، كشف عضو هيئة كباء العلماء فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عن حكم صيام أول رجب أو قيامه، أو تخصيص شهره بشيء من العبادة.

حكم صيام أول يوم من شهر رجب


وأوضح في مقطع فيديو على موقعه الرسمي، أن صيام أول يوم من شهر رجب أو قيام أو ليلة أو تخصيص بعض أيامه للعبادة هو من البدع.

الفوزان: صوم أول رجب بدعة


وأضاف أنه لم يثبت في شهر رجب خاصية على غيره من الشهور، مؤكَدا أنه شهر حرام ومن الأشهر الحرم، لكن أن يُخصص بعض أيامه ولياليه لصيام أو قيام فهذا يعتبر من البدع المحدثة التي ما انزل الله بها من سلطان.

وأشار إلى أن هناك روايات وأحاديث عن ذلك، لكن كلها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

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