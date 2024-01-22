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لماذا حُددت مسافة القصر في السفر بـ80 كيلومترًا؟ "الخثلان" يُجيب

الدكتور سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، سبب تحديد مسافة القصر في السفر بـ80 كيلومترًا.اضافة اعلان

لماذا حُددت مسافة القصر في السفر بـ80 كيلومترًا؟

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن مسافة القصر في السفر بـ80 كيلومترًا مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم:" لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم".

المسافة التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام

وأضاف أن المقصود من قوله عليه الصلاة والسلام: "يوم وليلة"، كأنه قال أدنى مسافة سفر.
وبين أن اليوم والليلة تعادل 4 بُرد، والبريد 4 فراسخ، أي 16 فرسخًا، والفرسخ 3 أميال يعني مسافة 48 ميلًا.

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