ماذا توقعت المنظمة العالمية للأرصاد عن طقس المملكة غداً الأربعاء؟

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نشرت المنظمة العالمية للأرصاد، عبر موقعها الإلكتروني، توقعاتها بشأن طقس الدمام بالمملكة غدًا الأربعاء، مشيرة إلى أنه سيشهد وجود زخات مطر رعدية.



درجات الحرارة في الرياض والدمام:



طقس المملكة:



أمطار رعدية:



وأوضحت المنظمة عبر موقعها الإلكتروني، أن درجة الحرارة في الدمام ستكون العظمى 28 درجة، والصغرى 19.وفيما يتعلق بالرياض، ستكون الأجواء غائمة جزئيًا، وتصل درجة الحرارة العظمى إلى 28، بينما الصغرى 17 درجة.وأشارت المنظمة إلى وجود حالة من استقرار الطقس في مكة، غدًا، وتكون درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 24 درجة.وفي المدينة المنورة ستكون حالة الطقس جيدة، إذ تصل درجة الحرارة العظمى إلى 34، والصغرى 22 درجة، بينما تشهد أبها هطول الأمطار الرعدية وسط درجة حرارة 24 للعظمى، و15 للصغرى.وتوقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق القصيم والرياض والشرقية، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية وحائل.في حين تكون خفيفة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير.