الأرصاد: أمطار غزيرة على محافظتي العيص وخيبر

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نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على محافظتي العيص وخيبر.

وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى غد الساعة الرابعة صباحاً .



استمرار عدم الاستقرار اليوم وغدًا ونأمل أخذ الحيطة



حالة من عدم الاستقرار مع حالة مطرية على الرياض



أمطار على مكة المكرمة



أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تحذيرًا من استمرار حالة عدم الاستقرار على معظم أجواء ومناطق المملكة.وأوضح على حسابه في منصة إكس، أنه من خلال صور الأقمار الصناعية فإن أجواء المملكة غائمة الآن، وتشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق.وأضاف أنه من المتوقع ـ بمشيئة الله ـ استمرار حالة عدم الاستقرار خلال هذا اليوم وغدًا الثلاثاء، مطالبًا بضرورة أخذ الحيطة والحذر.وفجر اليوم، هطلت أمطار على العاصمة الرياض، ارتوت على إثرها، الأرض ولا زالت السماء ملبدة بالغيوم، وتشير توقعات المركز الوطني إلى استمرار الطقس غير المستقر مع الحالة المطرية من خفيفة إلى متوسطة إلى يوم غد الثلاثاء على معظم أرجاء منطقة الرياض.كما هطلت اليوم، أمطار متوسطة إلى خفيفة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة، خاصة محافظة الطائف, شملت المراكز والهجر في شمال وجنوب المحافظة، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول المزيد من الأمطار.