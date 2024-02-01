الخميس، 20 رجب 1445 ، 01 فبراير 2024

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ماذا تفعل عند عدم ظهور بياناتك لدى فرع الجهة التمويلية؟.. الصندوق العقاري يجيب

الصندوق العقاري- العقارات - سكني
الصندوق العقاري
أ أ
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تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية مع استفسار من قبل مواطن، يتساءل فيه عن سبب عدم ظهور بياناته لدى فرع الجهة التمويلية.
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الجهة التمويلية في الصندوق العقاري:


وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" السلام عليكم.. أنا حدثت البيانات في المستشار المالي ولكن عند الذهاب لفرع الجهة التمويلية لا تظهر بياناتي لديهم".
وجاء الرد :" وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. بعد تسجيل كافة البيانات عبر أيقونة المستشار العقاري , يرجى التكرم بالانتظار لحين دراسة كافة البيانات المرفقة من قبلكم وصدور التوصيات من الجهات التمويلية" .

أسباب إيقاف الدعم السكني:



وفي وقت سابق نبه حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية من إجراء عدة  خطوات أو أسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني للمستفيدين.

وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا لعناية المستفيدين يقول فيه :" استفسار.. هل إذا أخذت تمويل شخصي من البنك يسقط الدعم السكني؟".

وجاء الرد من العناية بالمستفيدين: :" عزيزي المستفيد.. الأسباب التالية تؤدي لإيقاف الدعم السكني" :
1- إلغاء العقد
2-إعادة الجدولة بدون طلب مُسبق
3- عدم تحديث بيانات منتج البناء الذاتي لمن تجاوز بناؤه 3 سنوات
4-التعثر بسداد القسط الشهري
5-السداد المبكر للتمويل

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