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عاجل.. بعد إيداع 965 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني".. توجيه مهم لمتضرري الصندوق العقاري

الصندوق العقاري- العقارات - سكني
الصندوق العقاري
أ أ
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تفاعل حساب "العناية بالمستفيدين" التابع لصندوق التنمية العقارية مع سؤال أحد المتابعين عن متضرري الصندوق وأصحاب الأحكام النهائية.

توجيه مهم لمتضرري الصندوق العقاري:


وتساءل المستفيد في استفساره: "ماذا عن متضرري صندوق التنمية العقاري وأصحاب الأحكام النهائية؟".

وردا على ذلك، قال الصندوق: "سيتم التنفيذ بإذن الله عن طريق الإقراض المباشر وذلك بحسب الميزانية المعتمدة من قبل الجهات المعنية وأولوية تقديمك في صندوق التنمية العقارية".
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 إيداع 965 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني"


في وقت سابق، أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم الأربعاء، إيداع 965 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والصندوق العقاري لشهر يناير 2024، في إطار الجهود المتواصلة لتحسين قدرة المستفيدين على تحمل تكاليف تملّك السكن، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر يناير بلغ 965 مليون ريال، خُصص دعمًا لأرباح العقود التمويلية لمستفيدي منتج البناء الذاتي منتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء ومنتج الوحدات السكنية الجاهزة.

وأضاف أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر يناير 2024 بلغ نحو 55.9 مليار ريال.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، أن إجمالي المستفيدين من برامج الدعم السكني والممكنات والبرامج الداعمة بلغ أكثر من 755 ألف مستفيد خلال الفترة من 2017 حتى نهاية 2023 ،مؤكداً استمرارية الدعم السكني وتنويع الحلول التمويلية والسكنية بالشراكة مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين لتسهيل وتبسيط إجراءات تملك المستفيدين للمسكن الملائم.
 

صندوق التنمية العقارية يقدم أكثر من 43 خدمة رقمية:


يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية، عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة وعلى مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.
 

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