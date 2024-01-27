عاجل.. الصندوق العقاري: بهذه الطريقة يمكن الحصول على خطاب "إخلاء طرف" لمتوفى

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تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية، مع استفسار من قبل مواطن، يتساءل فيه عن كيفية الحصول على طلب "إخلاء طف" لمتوفي.





إخلاء طرف لمتوفي في الصندوق العقاري:

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ضمان شخص متوفي في الصندوق العقاري:

كيفية تقديم طلب جديد في الصندوق العقاري:

وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه :" السلام عليكم استفسار.. كيف أحصل على إخلاء طرف لمتوفى ؟ هل إلكتروني أم من خلال زيارة المكتب ؟ وما الأوراق المطلوبة لإتمام ذلك؟".وجاء الرد :"وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. بإمكانك الحصول على خطاب إفادة (إخلاء طرف) , لمتوفى "رحمه الله" عن طريق زيارة أقرب فرع لصندوق التنمية العقارية وبيفيدونك الزملاء إن شاء الله".فيما أجاب حساب العناية بالمستفيدين في رد سابق، عن استفسار من قبل شخص يتساءل عن كيفية التعامل مع شخص قام بضمانه ثم وافته المنية.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : "إذا كنت ضامن لشخص مقترض لدى البنك العقاري، هل يسقط القرض عند وفاة المقترض أو الضامن يكمل السداد؟.وجاء الرد من العناية بالمستفيدين : " وعليكم السلام.. عزيزي المستفيد، يمكنكم التقديم و المتابعة على طلب إعفاء متوفى عبر الموقع الإلكتروني لصندوق التنمية العقارية من خلال الرابط التالي : https://portal.redf.gov.sa/ar/accounts/Pages/login.aspx?Source=/ar/OnlineServices/CitizenServices/Pages/DeadExemption.aspx… التقديم عبر النفاذ الوطني الخاص بمقدم الطلب ومن ثم تعبئة بيانات المتوفى".أيضا تفاعل حساب العناية بالمستفيدين في وقت سابق، مع استفسار من قبل مواطن يتساءل عن كيفية التسجيل وتقديم طلب جديد .وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول : " يقول لي سجل بسكني وأنا مسجل مسبقا".وجاء الرد : " عزيزي المستفيد.. لتقديم طلب جديد وللاستعلام عن أهلية الاستحقاق من برامج التمويل المدعوم , يرجى التكرم بالدخول على منصة سكني لخدمتكم بكافة تفاصيل التقديم".