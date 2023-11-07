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عاجل.. توقعات "الأرصاد": أمطار وسيول على الرياض ومكة و4 مناطق

أمطار المملكة
أمطار وسيول على الرياض وبعض مناطق المملكة
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.اضافة اعلان

أمطار وسيول على 6 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، وكذلك الأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض.

حركة الرياح على البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي.
وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 45 كم/ساعة، مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.
وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف، مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.
وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

حركة الرياح على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة.
وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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