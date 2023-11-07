الثلاثاء، 23 ربيع الثاني 1445 ، 07 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عقوبة قاسية.. غرامة ربع مليون والإحالة إلى النيابة لمزوري البيانات البيئية

البيانات البيئية
غرامة ربع مليون لمزوري البيانات البيئية
أ أ

تتجه وزارة البيئة والمياه والزراعة لتعديل المخالفات والعقوبات باللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية، بحيث ضم الجدول الخاص بها 12 مخالفة جسيمة.اضافة اعلان

غرامة بـ250 ألف ريال

وجاءت أبرز هذه المخالفات في تقديم مستندات أو بيانات مزورة للمركز المختص بغرض الحصول على الترخيص، إذ تصل العقوبة إلى فرض غرامة بـ250 ألف ريال مع الإحالة إلى النيابة.
يأتي ذلك إنفاذًا للأمر السامي الكريم رقم 32043 في 1444/05/05، القاضي بمراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات وما في حكمها المرتبطة بالمخالفات والعقوبات والغرامات وآليات التقدير والتحصيل والاعتراضات، واقتراح التعديلات اللازمة عليها، بهدف الحد من التحديات ذات الصلة بالمخالفات والغرامات التي تفرض على المنشآت التجارية.

الأضرار البيئية

ونص جدول المخالفات والعقوبات على بعض المخالفات الجسيمة التي تستوجب العقوبة، من ضمنها حدوث أضرار بيئية نتيجة الأخذ بالدراسات أو الأبحاث أو التقارير أو الأعمال أو الآراء الفنية المقدمة من مقدم الخدمات البيئية، وتصل العقوبة القصوى فيها إلى الغرامة 150 ألف ريال، وفقًا لصحيفة "وطن".
كما أن تقديم أوراق أو مستندات مزورة أو مصطنعة أو ملفقة أو إدراج معلومات غير صحيحة – بطريقة عمدية – في التقارير والسجلات والبيانات المقدمة إلى المركز المختص يعرض صاحبه إلى غرامة ربع مليون ريال، فضلاً عن عقوبات أخرى، والإحالة إلى النيابة.

عقوبات مخالفات تقديم الخدمات البيئية

- تقديم الخدمات دون ترخيص - 50 ألف ريال.
- تقديم مستندات أو بيانات مزورة للحصول على الترخيص - 250 ألف ريال والإحالة إلى النيابة.
- تقديم الخدمات بعد انتهاء الترخيص - 10 آلاف ريال.
- عدم الاحتفاظ بالسجلات والبيانات - 20 ألف ريال.
- عدم تزويد المركز المختص بالسجلات والبيانات عند طلبها - 5 آلاف ريال.
- عدم تقديم الخدمات البيئية بشكل صحيح وعلمي وحديث - 20 ألف ريال.
- عدم وجود مختصين أكفاء - 50 ألف ريال.
- إهمال الالتزام بضوابط واشتراطات التراخيص - 500 ريال لكل ضابط أو شرطي.
- عدم الإفصاح عن أي تضارب للمصالح في أثناء إجراء الدراسات البيئية - 50 ألف ريال.
- تقديم نتائج غير صحيحة إلى المركز المختص - 50 ألف ريال.
- حدوث أضرار بيئية - 150 ألف ريال.
- تزوير معلومات التقارير والسجلات المقدمة للمركز المختص - 250 ألف ريال والإحالة إلى النيابة.

اقرأ أيضا

وزارة الاقتصاد والتخطيط
3:00 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

عاجل.. في الترجمة والتصميم.. وزارة الاقتصاد والتخطيط تعلن عن وظائف شاغرة

الأكاديمية الوطنية للبناء بالقصيم
1:27 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

منح 3 مستشفيات بتجمع القصيم الصحي اعتماد "سباهي"

مواقيت الصلاة
1:20 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

الثلاثاء 23 ربيع الآخر.. 10 ساعات بين صلاتي الفجر والعصر في بريدة

الخطوط السعودية
1:00 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

عاجل.. "الخطوط السعودية" تزف بشرى لضيوف الرحمن في أمريكا الشمالية

اقرأ أيضا

تقويم التعليم والتدريب: 3 أهداف رئيسية لمؤشر ترتيب المدارس

عاجل.. ترحيل اختبارات الثلاثاء بـ "تعليم القنفذة" إلى يومي الأربعاء والخميس المقبلين

مطارات الدمام تحتفي بـ 700 ألف ساعة عمل آمنة في المدرج الغربي لمطار الملك فهد الدولي

عاجل .. تعليق الدراسة الحضورية غداً في مدارس القنفذة والليث

وزير الداخلية يرعى الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وتخريج 223 طالباً وطالبة

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

ريالات سعودية 1:03 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

عاجل.. مكافأة كبيرة من "البيئة" للإبلاغ عن مخالفات نظام الزراعة

أمطار المملكة 15 7:19 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

منها مكة والجوف.. "الأرصاد" يتوقع هطول أمطار على معظم مناطق المملكة

البنك المركزي السعودي 2 6:34 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

البنك المركزي: 6.4% من قروض التمويل متعثرة

أمطار المملكة 10 7:20 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

منها مكة والمدينة.. "الأرصاد" يتوقع سحبًا ممطرة ورياحًا نشطة على 8 مناطق

اقرأ أيضا

أهم 10
10:03 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. تنبيه مهم قبل إيداع دفعة نوفمبر وبيان "نزاهة" ومكافأة الطلاب

وزير الخارجية السعودي 0 فيصل
9:41 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

وزير الخارجية يناقش مع نظيرته"الإندونيسية" ورئيسة وزراء بنغلاديش" الأوضاع في غزة

نزاهة
9:06 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية

الموارد البشرية
9:00 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. "الموارد البشرية" تزف بشرى لهؤلاء الأشخاص

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

عقوبة تعبئة صهاريج الشرب بمياه غير صالحة
5:04 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

عاجل.. "البيئة": 200 ألف ريال عقوبة تعبئة صهاريج الشرب بمياه غير صالحة

تطبيقات تتجسس عليك
3:49 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

تتجسس عليك.. تطبيقات خطيرة على هاتفك الذكي احذفها فورًا

وزارة الاقتصاد والتخطيط
3:00 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

عاجل.. في الترجمة والتصميم.. وزارة الاقتصاد والتخطيط تعلن عن وظائف شاغرة

تداول السعودية
2:00 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

عاجل.. راتب يصل لـ 14 ألف ريال.. تداول تعلن عن برامج تدريب وتوظيف

مواقيت الصلاة
1:20 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

الثلاثاء 23 ربيع الآخر.. 10 ساعات بين صلاتي الفجر والعصر في بريدة

الخطوط السعودية
1:00 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

عاجل.. "الخطوط السعودية" تزف بشرى لضيوف الرحمن في أمريكا الشمالية