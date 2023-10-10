لمواجهة الحمى القلاعية .. بدء تقديم التحصينات للمواشي في مكة

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أعلن المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها " وقاء "
بمنطقة مكة المكرمة بدء تقديم التحصينات للمواشي في محافظات المنطقة ضد مرض الحمى القلاعية.
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عدد المواشي
وبلغ عدد المواشي في رفحاء والمراكز التابعة لها، أكثر من 2.3 مليون، منها 2.2 مليون من الضأن، و 79.5 ألف من الماعز، و 19 ألف من الأبل، و 64 من البقر، و 29 من الخيول، وذلك بحسب تقرير إحصائي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء".
وأكد مركز "وقاء" على تقديم خدمات الصحة الحيوانية المتنوعة للمستفيدين مثل التقصي الوبائي، مكافحة الأمراض الحيوانية، التحصين والوقاية، الإرشاد البيطري، ومكافحة نواقل الأمراض والرقابة والتفتيش.
يذكر أن رفحاء تحتضن ثروة حيوانية كبيرة ومراعي متنوعة شاسعة تعيش فيها ملايين الماشية، وتعـد من أهم المقومات الاقتصادية بالمنطقة، والتي يمكن أن تبنى عليها أعمال تجارية واستثمارية، كما تحتل مرتبة متقدمة بين مناطق المملكة، لاحتضانها ملايين من الماشية.
المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها " وقاء "— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) October 9, 2023
بمنطقة مكة المكرمة
يعلن بدء تقديم التحصينات للمواشي
في محافظات المنطقة ضد مرض الحمى القلاعية. pic.twitter.com/NGZg4nxdHj