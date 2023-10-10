لمواجهة الحمى القلاعية .. بدء تقديم التحصينات للمواشي في مكة

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أعلن المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها " وقاء "

بمنطقة مكة المكرمة بدء تقديم التحصينات للمواشي في محافظات المنطقة ضد مرض الحمى القلاعية. اضافة اعلان



عدد المواشي



وبلغ عدد المواشي في رفحاء والمراكز التابعة لها، أكثر من 2.3 مليون، منها 2.2 مليون من الضأن، و 79.5 ألف من الماعز، و 19 ألف من الأبل، و 64 من البقر، و 29 من الخيول، وذلك بحسب تقرير إحصائي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء".





وأكد مركز "وقاء" على تقديم خدمات الصحة الحيوانية المتنوعة للمستفيدين مثل التقصي الوبائي، مكافحة الأمراض الحيوانية، التحصين والوقاية، الإرشاد البيطري، ومكافحة نواقل الأمراض والرقابة والتفتيش.



