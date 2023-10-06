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صحيفة تواصل الالكترونية

فيديو متداول لشخص يعتدي على عامل محطة وقود.. وبيان عاجل من شرطة الشرقية

2023-10-06_01-07-07
المنطقة الشرقية
أ أ
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علق المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية على واقعة المحتوى المرئي المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه شخص يعتدي على آخر بالضرب،اضافة اعلان


إجراءات الاستدلال

 
وتبين من إجراءات الاستدلال أن الحادثة وقعت منذ شهرين ولم يتقدم المعتدى عليه ببلاغ للجهات الأمنية.

وتم تحديد هوية المعتدي واتضح أنه موقوف في قضية منظورة، وجرى استكمال الإجراءات النظامية حيال الواقعة، ومن وثق ونشر المحتوى لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

أصدرت وزارة الداخلية، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:

 قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.
 وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

ضرب المجني عليه على رأسه

 أقدم / رش عباس خان نيثار بايغ، على قتل / محمد مجيد منير منير - باكستانيي الجنسية -، وذلك بضرب المجني عليه على رأسه، مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.
 وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.

أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا

 وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.
 وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / رش عباس خان نيثار بايغ - باكستاني الجنسية -، يوم الثلاثاء بتاريخ 18 / 03 / 1445هـ الموافق 03 / 10 / 2023م بالمنطقة الشرقية.
 ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم.
 وحذرت في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

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