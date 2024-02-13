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إعادة فتح طريق الهدا بمنطقة مكة بعد الانتهاء من أعمال الصيانة

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طريق الهدا
أ أ
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أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، عن إعادة فتح طريق الهدا بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.
وعلى حسابها في منصة "إكس"، وجهت إمارة منطقة مكة جميع مرتادي طريق الهدا، بأنه جرى إعادة فتحه بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.اضافة اعلان


وكان مركز العمليات الأمنية الموحد بمنطقة مكة المكرمة 911، قد أعلن عن إغلاق طريق الهدا، وذلك يوم أمس الاثنين لأعمال الصيانة.


وكانت القوات الخاصة لأمن الطرق، قد أفادت، بأنه تمّ إغلاق طريق الهدا في الاتجاهيْن من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً على مدار أمس؛ للقيام بأعمال صيانة في الطريق.

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