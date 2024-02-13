بأكثر من 400 ألف شجرة.. إنتاج البن في جازان يتخطى الـ1000 طن سنويًا

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تشتهر منطقة جازان بالبن السعودي ذو الجودة العالية المرتبطة بالأصالة والكرم العربي لمجتمعاتنا المحلية، حيث تحتضن المحافظات الجبلية " الداير، وفيفا، والريث، والعارضة، وهروب، والعيدابي" مزارع البن ذات الميزة النسبية للمنطقة.





"حصاد البن":



تشجيع المزارعين بالشراكة مع هيئة تطوير المناطق الجبلية:



موسم القطاف:







ويستعد المزارعون لقطف الثمار من خلال مشاركتهم في فعاليات " حصاد البن " التي تنطلق بعد غدٍ الخميس، ضمن فعاليات المعرض الدولي للبن السعودي في نسخته الأولى التي يحتضنها مركز الأمير سلطان الحضاري في مدينة جيزان على مدى يومين.وتقام الفعاليات، تتويجاً لختام موسم جني محصول البن في المزارع المثمرة بالمحافظات الجبلية، ودعم مبادرات تشجيع زراعته في المنطقة التي تستهدف زيادة الإنتاج الزراعي ورعايته كمنتج وطني ذي بعد تراثي وثقافي أصيل، ورفع نسبة الناتج المحلي وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.ووفقاً لبيانات فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة -التي يتم تحديثها دورياً-، فإن عدد أشجار البن في المنطقة بلغ أكثر من 400 ألف شجرة، تخطى إنتاجها حاجز الــ 1000 طن سنوياً، فيما بلغ عدد المزارع أكثر من 2000 مزرعة.وتبنت الوزارة خلال السنوات الماضية، عدداً من المبادرات النوعية لدعم وتشجيع المزارعين بالشراكة مع هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، من أهمها مبادرة تأهيل المدرجات وتقنيات الحصاد على ثلاث مراحل، حيث بلغ عدد المزارع المستفيدة من المبادرة 389 مزرعة أثمرت عن زراعة 49.580 شتلة، ومشروع زراعة الأشجار البديلة وتمديد شبكات الري بفيفا، حيث تم توزيع أكثر من 50.000 شتلة، واستفاد من هذا المشروع أكثر من 200 مزارع، إضافة تنفيذ مزارع نموذجية بالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية " إيفاد " وذلك على مرحلتين تم خلالهما توزيع من يقارب الـ 5.850 شتلة.وأوضح فرع الوزارة أنه علاوة على مرحلتي تنفيذ المزارع النموذجية، هناك مشروع تنفيذ وتجهيز مزارع بديلة نموذجية والذي يستهدف 475 مزرعة وزراعة 114 ألف شتلة ليبلغ عدد المستفيدين من جميع المراحل 1.109 مزراعين وزراعة 219.430 شتلة، إضافة إلى دعم برنامج التنمية الريفية المستدامة " ريف " لمزراعي البن عن طريق المنصة الخاصة بالبرنامج، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة عن طريق المنصة 8863 طلباً، مبرزاً في هذا الصدد، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تبذل الجهود كافة من أجل تشجيع المزارعين للتوسع في زراعة البن، وكذلك الحصول على أفضل أنواع البن من حيث الجودة وكثافة الإنتاج، ورفع نسبة الناتج المحلي.بدورها، واكبت وكالة الأنباء السعودية، موسم القطاف وسط حقول البن في محافظة الداير منذ بزوغ الشمس، وسجلت مشاعر الشغف لدى عدد من المزارعين، الذين أكدوا أن زراعة البن تعد متعة من خلال مشاركة أسرهم بدءاً من غرس الشتلات وحتى قطاف محصول البن، لكنها تحتاج إلى صبر المزراع حيث تحتاج الشجرة بعد غرسها من ثلاث إلى أربع سنوات لتكون شجرة مثمرة، ومن ثم تأتي مراحل "القطاف، والتجفيف، والتغليف، والتحميص، والطحن، التسويق.