السبت، 20 رمضان 1445 ، 30 مارس 2024

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لضيوف الرحمن.. "المرور": تهيئة 11 موقفاً على مدار الساعة

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موقف سيارات
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أعلن "المرور" عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، عن تهيئة 11 موقفًا على مدار الساعة .

مواقف لنقل المعتمرين:اضافة اعلان

وأوضحت أن المواقف تشمل:
 1-حجز الشرائع. 2- حجز الهدا. 3- حجز النورية. 4- حجز جدة السريع. 5- حجز الليث. كما نوّه إلى توفير 6 مواقف داخلية بالعاصمة المقدسة، لتسهيل الوصول إلى بيت الله الحرام، هي: 1- موقف الجمرات. 2- موقف الأمير متعب. 3- موقف كدي. 4- موقف الزاهر. 5- موقف الرصيفة. 6- موقف دقم الوبر.

 وفي وقت سابق، هيأت أمانة العاصمة المقدسة، مواقف حجز السيارات الموجودة على مداخل مكة المكرمة طيلة شهر رمضان الكريم، التي يتم تشغيلها من قبل إدارة المرور.
يأتي ذلك لحجز وإيقاف السيارات الصغيرة الخاصة بالمعتمرين القادمين إلى مكة، وذلك تماشيًا مع خطة المرور، التي تسهم في تخفيف العبء داخل مدينة مكة المكرمة.

تهيئة مواقف حجز السيارات على مداخل مكة طيلة شهر رمضان

 وأوضحت الأمانة أنها تولي عناية كبرى بهذه المواقف؛ نظراً لأهميتها خلال المواسم، حيث جرى تشكيل عدد من الفرق الفنية لتفقد وتهيئة تلك المواقف، وتوفير أفضل الخدمات لزوار بيت الله الحرام وتمكينهم من أداء مناسكهم في أمن واطمئنان.
وبينت أنها قد جهزت جميع مرافق تلك المواقف، المشتملة على صالات انتظار، ودورات مياه عامة للرجال وأخرى للنساء وملاحق واستراحات مظللة للزوار، وعدد من مجمعات الدوائر الحكومية.
في حين يوجد في تلك المواقف عدد من مضخات المياه ووحدات التكييف المركزية والمولدات الأساسية والاحتياطية، كما جرى تجهيز جميع هذه المرافق وتنفيذ أعمال السفلتة والترصيف والتخطيط والترقيم والإنارة والتشجير وتوزيع عدد من الصواري الكبيرة.

مواقف السيارات تتسع لـ50 ألف مركبة

فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات المنتشرة على مداخل أم القرى تبلغ أكثر من 50 ألف مركبة.
 وأشارت الأمانة؛ إلى أنها تشارك في اللجنة الاشرافية التي تضم عددًا من الجهات الحكومية مثل ادارة المرور، ووزارة النقل، وذلك لمتابعة تشغيل هذه المواقف خلال الموسم بكفاءة عالية.
بالإضافة إلى مواقف النقل العام الموجودة داخل مكة المكرمة وحول المسجد الحرام، مثل موقف الرصيفة والشهداء، والقشلة، والعزيزية، وموقف كدي.

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