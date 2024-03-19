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لتيسير رحلة المعتمرين والمصلّين.. تنفيذ 9 آلاف عملية فحص لأنشطة النقل البري بالمملكة

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حملات تفتيش بالطرق
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نفذت الهيئة العامة للنقل، أكثر من 34 ألف عملية فحص في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان..

وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الالتزام بالمعايير والأنظمة وضمان سلامة ضيوف الرحمن أثناء تنقلهم.اضافة اعلان

تنفيذ 9 آلاف عملية فحص لأنشطة النقل البري

 وأوضحت الهيئة أنها أجرت 24,632 ألف عملية فحص في مكة المكرمة، أسفرت عن رصد 5,530 مخالفة، وتحقيق معدل امتثال بلغ 90%، في حين شهدت المدينة المنورة 9,711 ألف عملية فحص مع رصد 1,054 مخالفة وتسجيل معدل امتثال بنسبة 93%.

أبرز المخالفات المرصودة في مكة المكرمة

 وأشارت الهيئة إلى أن أبرز المخالفات المرصودة في مكة المكرمة، تضمنت مخالفات في الحافلات كتشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق، وعدم تجهيز الحافلة بالتجهيزات الفنية اللازمة، وغياب سائق مساعد للرحلات الطويلة.


بينما رصدت في الشاحنات تشغيل المركبة بدون بطاقة تشغيل أو بطاقة تشغيل ملغية، وعدم توفير وثيقة نقل للبضائع، وعدم توفير الحد الأدنى من متطلبات السلامة المعتمدة.

فيما رصدت في سيارات الأجرة عدم الالتزام بالزي المعتمد أثناء أداء العمل، وإهمال الحالة الفنية للسيارة وصيانتها، إضافة إلى عدم تجهيزها بالتجهيزات الفنية اللازمة.

أبرز المخالفات في الحافلات بالمدينة

 وفي المدينة المنورة، كانت أبرز المخالفات في الحافلات متمثلة في تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة تشغيل، وعدم تجهيز الحافلة بأي من التجهيزات الفنية اللازمة، بالإضافة إلى تشغيل حافلات مزودة بدورة مياه غير صالحة للاستخدام.
كما اشتملت المخالفات في الشاحنات على تشغيل مركبة بدون بطاقة تشغيل، وعدم وجود وثيقة نقل للبضائع، وعدم مطابقة حواجز الحماية للمواصفات المطلوبة من الجهات ذات العلاقة.

فيما تضمنت مخالفات سيارات الأجرة على ممارسة النشاط دون الحصول على بطاقة التشغيل، وعدم العناية بالحالة الفنية للسيارة وصيانتها، وعدم التزام السائق بالزي المعتمد أثناء أداء العمل.

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