الجمعة، 02 جمادى الثانية 1445 ، 15 ديسمبر 2023

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لخدمة ضيوف الرحمن.. ماء زمزم في مشربيات مزودة بتقنية الاستشعار الذكي

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مشربيات مزودة بتقنية الاستشعار الذكي
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تزامنًا مع ما يشهده الحرم من تحسينات، فقد زودت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مشربيات لماء زمزم مزودة بتقنية الاستشعار الذكي تيسيرًا وتسهيلاً لضيوف الرحمن.

خدمات متواصلة لزوار المسجد الحرام

ونشرت على حسابها في منصة "إكس" مقطع فيديو يظهر المشربيات وطريقة عملها، في إطار الخدمات المتواصلة لزوار المسجد الحرام.


روبوت ذكي لتوزيع ماء زمزم

وفي مطلع العام الجاري، دشنت الرئاسة العامة روبوت ماء زمزم، مؤكدة أن تقنية الروبوت الذكي تقوم على توزيع عبوات ماء زمزم بدون تدخل بشري.

توزيع 30 عبوة في الجولة الواحدة

وبينت أن الروبوت يقوم بتوزيع 30 عبوة في الجولة الواحدة التي تستغرق 10 دقائق، ‏ويعمل لمدة ثمانية ساعات، ويتميز بالوقوف لمدة 20 ثانية لأخذ عبوة ماء زمزم، ولا ‏يصطدم بالأشخاص ولا يعيق الحركة، وحاصل على عدة شهادات منها براءة الاختراع، والشهادة الأوروبية .cs.
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