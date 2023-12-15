لخدمة ضيوف الرحمن.. ماء زمزم في مشربيات مزودة بتقنية الاستشعار الذكي

أ أ

تزامنًا مع ما يشهده الحرم من تحسينات، فقد زودت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مشربيات لماء زمزم مزودة بتقنية الاستشعار الذكي تيسيرًا وتسهيلاً لضيوف الرحمن.





خدمات متواصلة لزوار المسجد الحرام







مشربيات لماء زمزم مزودة بتقنية الاستشعار الذكي تيسيرا وتسهيلا لضيوف الرحمنpic.twitter.com/P7JTWc4woq فيديو | خدمات "عناية شؤون الحرمين" وتزامنا مع ما تشهده من تحسينات..مشربيات لماء زمزم مزودة بتقنية الاستشعار الذكي تيسيرا وتسهيلا لضيوف الرحمن #الإخبارية December 15, 2023

روبوت ذكي لتوزيع ماء زمزم



توزيع 30 عبوة في الجولة الواحدة



اضافة اعلان

ونشرت على حسابها في منصة "إكس" مقطع فيديو يظهر المشربيات وطريقة عملها، في إطار الخدمات المتواصلة لزوار المسجد الحرام.وفي مطلع العام الجاري، دشنت الرئاسة العامة روبوت ماء زمزم، مؤكدة أن تقنية الروبوت الذكي تقوم على توزيع عبوات ماء زمزم بدون تدخل بشري.وبينت أن الروبوت يقوم بتوزيع 30 عبوة في الجولة الواحدة التي تستغرق 10 دقائق، ‏ويعمل لمدة ثمانية ساعات، ويتميز بالوقوف لمدة 20 ثانية لأخذ عبوة ماء زمزم، ولا ‏يصطدم بالأشخاص ولا يعيق الحركة، وحاصل على عدة شهادات منها براءة الاختراع، والشهادة الأوروبية .cs.

اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة

