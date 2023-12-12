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تطبيق أفضل المواصفات والمعايير العالمية لصيانة الكعبة المشرفة

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صيانة الكعبة المشرفة
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تشهد الكعبة المشرفة حالياً أعمال الصيانة الدورية لعناصرها بإشراف مكتب إدارة المشاريع بوزارة المالية وبالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.اضافة اعلان

عناية دائمة بالبيت العتيق وتعظيمه

 ويأتي ذلك استمراراً لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في العناية الدائمة بالبيت العتيق وتعظيمه والمحافظة على كافة عناصره بأبهى حلتها.

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 كما تأتي أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة ضمن الجهود التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين بتوجيه ومتابعة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - للعناية والاهتمام ببيت الله الحرام.

نخبة من الكوادر العاملة بمشاريع خادم الحرمين

 ويشرف مكتب إدارة المشاريع على متابعة تقدُم سير الأعمال بمشاركة نخبة من الكوادر العاملة بمشاريع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام مع الاهتمام بأدق التفاصيل واستخدام أحدث التقنيات وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

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