تطبيق أفضل المواصفات والمعايير العالمية لصيانة الكعبة المشرفة

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تشهد
الكعبة المشرفة حالياً أعمال الصيانة الدورية لعناصرها بإشراف مكتب إدارة المشاريع
بوزارة المالية وبالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
عناية دائمة بالبيت العتيق وتعظيمه ويأتي ذلك استمراراً لجهود حكومة خادم الحرمين
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في العناية الدائمة
بالبيت العتيق وتعظيمه والمحافظة على كافة عناصره بأبهى حلتها.
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كما تأتي أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة ضمن الجهود التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين بتوجيه ومتابعة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - للعناية والاهتمام ببيت الله الحرام.