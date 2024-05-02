بالفيديو.. سيول هادرة في وادي بيشة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق جريان وتدفق السيول الهادرة في بيشة في منطقة عسير.



وأظهر المقطع، مشاهد ولقطات لجريان وتدفق السيول في بيشة بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وظهر خلال المقطع، جريان مياه السيول الهادرة في وادي بشة، وخروج الأهالي للاستمتاع بالأجواء والتقاط الصور التذكارية.



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