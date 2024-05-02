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بالفيديو.. سيول هادرة في وادي بيشة

سيول بيشة
سيول وادي بيشة
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق جريان وتدفق السيول الهادرة في بيشة في منطقة عسير.

سيول هادرة في بيشة

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