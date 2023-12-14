الخميس، 01 جمادى الثانية 1445 ، 14 ديسمبر 2023

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تقنيات حديثة لخدمة ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام

صلاة الجمعة من المسجد الحرام
ضيوف الرحمن
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أعلنت الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي، عن تسخير عدد من المحاور للوصول لأكبر شريحة من المستفيدين.

خدمات لضيوف الرحمناضافة اعلان


ومن ضمن هذه الخدمات، الإشراف الكامل على تسجيل الدروس وتوثيقها على نسخ إلكترونية رقمية بالتعاون مع عدد من الإدارات، ومن ثم حفظها على أقراص مدمجة أو أجهزة (يو إس بي) وغيرها من وسائل حفظ المعلومات الإلكترونية الحديثة وتحرير الدروس وتفريغها صوتياً ومرئياً وتنزيل المادة الصوتية عن طريق جهاز خاص بالتفريغ ومن ثم التحرير الصوتي للمادة، والرفع عبر منصة منارة الحرمين، ومنصة «يوتيوب» الخاصة بالإدارة.
ومن ضمن الخدمات، يتم بث الدروس العلمية بشكل مباشر عن طريق قناة الإدارة في «يوتيوب» أو عن طريق رابط البث المباشر الصوتي.

خدمات للزوار والمعتمرين


وأعدت الشؤون التوجيهية والإرشادية حزماً من الخدمات التوجيهية والإرشادية للزوار والمعتمرين ولقاصدي المسجد الحرام في إطار تحسين تجربة ضيوف الرحمن، وذلك من خلال عدد من الإدارات المتنوعة التي تخدم أرجاء المسجد الحرام وساحاته.
وتعمل إدارة إجابة السائلين على إرشاد قاصدي البيت الحرام من الزوار والمعتمرين وتوعيتهم وتوجيههم ورفع مستوى الوعي لديهم، وذلك من خلال اعتماد برنامج للإجابة عن أسئلة المستفتين بالبيت العتيق عبر 19 موقعاً داخل المسجد الحرام والأروقة والمداخل الرئيسة والمسعى والدور الأول وساحاته على مدار اليوم وتخصيص رقمين مجانيين للإجابة عن المسائل الشرعية عن طريق الهاتف الثابت أو الجوال وهما (8001222400)، و(8001222100).

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