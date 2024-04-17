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صحيفة تواصل الالكترونية

لجنة إسكان الحجاج بالمدينة المنورة تواصل استقبال إصدار التصاريح حتى نهاية شوال الحالي

إسكان الحجيج
الحجيج
أ أ
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أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالمدينة المنورة، عن مواصلة استقبال طلبات إصدار تصاريح إسكان الحجاج لموسم حج عام 1445هـ.

لجنة إسكان الحجاج:

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ودعت اللجنة الراغبين في الحصول على هذه التصاريح، إلى سرعة مراجعتها والتأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الواجب توفرها وفقاً للائحة، مُشيرةً إلى أن آخر موعد لإصدار تصاريح إسكان الحجاج هو نهاية شهر شوال الحالي.

صلاحية تأشيرة الحج:


فيما كشفت وزارة الحج والعمرة عن المدة التي تكون فيها تأشيرة العمرة سارية ومدة سريان صلاحيتها.
وأعلنت الوزارة عبر حسابها على منصة إكس أن صلاحية تأشيرة العمرة ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها، على أن تنتهي بحد أقصى في 15 ذي القعدة من كل عام هجري.
وأوضحت أن ذلك بموجب التنسيق مع وزارة الخارجية ، استعدادًا لموسم الحج من كل عام.
 وكانت الوزارة قد ردت على عدد من الاستفسارات عبر منصة "إكس"، موضحة أنه تم اعتماد تاريخ إصدار تأشيرة العمرة موعداً لبدء سريان صلاحيتها لمدة ثلاثة أشهر، بدلاً مما كان في السابق باعتماد مدة سريانها بثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ الدخول إلى المملكة.
ومن المعلوم أن تأشيرة العمرة، هي خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الخارجية ، وتمكن المستفيد من خارج المملكة من تقديم طلب تأشيرة عمرة ومراجعة الطلب.
 وتتيح للبعثات السعودية في الخارج إصدار تأشيرات العمرة الواردة عبر:
1-المسار الإلكتروني للعمرة.
2- طريقها عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة.
3- اختيار الخدمة المطلوبة.
4- تعبئة النموذج الإلكتروني.

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