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ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء الإسباني

ولي العهد
ولي العهد
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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر السلام، اليوم، دولة السيد بيدرو سانشيث رئيس وزراء مملكة إسبانيا.اضافة اعلان

 رئيس وزراء إسبانيا يزور المملكة:


ورحب سمو ولي العهد في بداية الاستقبال بدولة رئيس الوزراء الإسباني في المملكة، متمنياً له ومرافقيه طيب الإقامة، فيما عبر دولته عن سعادته بزيارة المملكة، وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

 علاقات الصداقة بين البلدين:


وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وبحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 التطورات الخطيرة في قطاع غزة:


كما ناقش الجانبان التطورات الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، والتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية، والدفع بعملية السلام وفقاً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية الرامية إلى إيجاد حل عادل وشامل، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.
 كما أكدا على أهمية قيام المجتمع الدولي بدوره في الضغط على إسرائيل لوقف حربها على غزة والالتزام بالقوانين الدولية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية لغزة دون تأخير.
 حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم (الوزير المرافق)، وصاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن عياف آل مقرن.
 فيما حضر من الجانب الإسباني، معالي وزير الدولة لأمانة الشؤون الاقتصادية ومجموعة العشرين السيد مانويل دي لا روتشا باثكيث، وأمين عام الأمانة العامة للشؤون الخارجية لرئاسة الحكومة السيدة إيما أباريثي باثكيث دي براغا، ومدير إدارة الشؤون الخارجية السيدة ماريا ديل بيلار سانشيث بييا سوليس، والسفير لدى المملكة السيد خورخي ايبيا سيرا، وعدد من المسؤولين.

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