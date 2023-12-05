"لا نملك معلومات".. رئيس المنافسة يكشف مفاجأة عن سبب تراجع دور الهيئة في قطاع العقار

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قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة، الدكتور عبدالعزيز الزوم، إنه تم إجراء دراسة شاملة لقطاع العقار وخاصة في الرياض بالمشاركة مع وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار. اضافة اعلان





الهيئة بحاجة إلى معلومات:



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