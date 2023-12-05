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"لا نملك معلومات".. رئيس المنافسة يكشف مفاجأة عن سبب تراجع دور الهيئة في قطاع العقار

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الدكتور عبدالعزيز الزوم
أ أ
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قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة، الدكتور عبدالعزيز الزوم، إنه تم إجراء دراسة شاملة لقطاع العقار وخاصة في الرياض بالمشاركة مع وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار.اضافة اعلان

الهيئة بحاجة إلى معلومات:


وأضاف في لقاء ببرنامج "في الصورة" : نحتاج معلومات مهمة مثل من قام بالتداول في الأراضي وفي أي منطقة وغيرها، وهذه المعلومات غير متوفرة لدي.

وتابع: "طلبنا  بيانات من العديد من الجهات بالحصول على الكثير من المعلومات ولم تستجب لنا"، متسائلا:  "كيف أرتب عقوبة على شخص ولا أملك معلومات عنه".

 سبب ارتفاع أسعار السيارات


في سياق متصل، كشف عن سبب ارتفاع أسعار السيارات مقارنة بدول الجوار، معربًا عن أمله بانخفاض أسعار السيارات، وأن تكون في المعدل الطبيعي.

وقال الزوم: "بالعمل الذي قامت به الهيئة ووزارة التجارة، واستمرار التحقيقات في مخالفات موزعي السيارات وأصحاب المعارض، ومراقبة قطاع السيارات، سوف يؤدي ذلك في المستقبل إلى أن تتحسن -بإذن الله- أسعار السيارات".

وتابع: "وجدنا مخالفات عديدة في قطاع السيارات، ربما تكون هي السبب في رفع الأسعار".. مستعرضًا خلال حديثه لبرنامج في الصورة مع الإعلامي عبدالله المديفر على قناة روتانا خليجية أمس بعض هذه المخالفات، التي تم رفع دعاوى جزائية فيها.

وبيَّن أنه من بين تلك المخالفات منع أحد موزعي السيارات مأموري الضبط القضائي من الدخول لمنشأته.

وأضاف "الزوم": "وجدنا أحد موزعي السيارات يلزم أصحاب معارض بيع السيارات ببيع عدد مُعيَّن من السيارات غير المرغوبة، مع العدد نفسه من السيارات الأخرى المرغوبة؛ وبالتالي يضطر صاحب المعرض إلى بيع السيارات غير المرغوبة بخسارة تصل إلى أكثر من 10٪، ومن أجل تعويض هذه الخسارة يقوم برفع أسعار السيارات المرغوبة، ويتحمل الخطأ في ذلك الموزع، وهو إحدى الجهات التي رُفع ضدها دعوى جزائية".

وكشف الزوم عن حدوث تواطؤ بين مجموعة من معارض السيارات بالاتفاق على رفع الأسعار، ولفت إلى أن أحد موزعي السيارات فرض على المعارض البيع بسعر ثابت، وهذه مخالفة تسببت في منع المنافسة بينها، وتفاوت الأسعار.

وتابع: "من المخالفات التي وجدناها في قطاع السيارات ما يسمى (الضمان الممتد)؛ إذ إن بعض موزعي السيارات يفرض على العميل شراء ثلاث سنوات إضافية إلى السنتين الأوليَين، ويقوم بإدخالها في السعر، وهو بذلك يحقق مبلغًا عن السنوات الثلاث الإضافية، وأيضًا يمنع الورش المستقلة من الاستفادة من تصليح السيارة في حال انتهاء ضمان أول سنتين".

وأشار إلى أن أحد الخيارات لحل مشكلة ارتفاع أسعار السيارات ضبط موزعي السيارات، منوهًا بدور وزارة التجارة وما قامت به من إجراءات كثيرة في هذا الجانب.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة القنوات الرسمية للإبلاغ عن المخالفات في سرية تامة، وقال: "بلغ عن المخالفة، واحصل على الحصانة القضائية".

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