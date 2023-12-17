أقلها 3 بالسودة.. درجات الحرارة المسجلة اليوم بمناطق المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.





* درجات الحرارة العظمى اضافة اعلان



* درجات الحرارة الصغرى



أمطار غزيرة ورياح مغبرة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



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وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 33 في مكة المكرمة وجدة، وأقلها 3 درجات في السودة بمنطقة عسير.وأضاف أنه سجل اليوم، 31 درجة في جازان، و32 في القنفذة، و25 في المدينة المنورة، و20 في الرياض.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:السودة 3، وأبها وبريدة 6، والقريات والمجمعة 6، والباحة وحائل وعرعر وطريف والطائف 7، وتبوك ونجران 8 درجات مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.