الأحد، 04 جمادى الثانية 1445 ، 17 ديسمبر 2023

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أقلها 3 بالسودة.. درجات الحرارة المسجلة اليوم بمناطق المملكة

جرحات الحرارة - انخفاض - الشتاء
درجات الحرارة
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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

* درجات الحرارة العظمى اضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 33 في مكة المكرمة وجدة، وأقلها 3 درجات في السودة بمنطقة عسير.
وأضاف أنه سجل اليوم، 31 درجة في جازان، و32 في القنفذة، و25 في المدينة المنورة، و20 في الرياض.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 3، وأبها وبريدة 6، والقريات والمجمعة 6، والباحة وحائل وعرعر وطريف والطائف 7، وتبوك ونجران 8 درجات مئوية.


أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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