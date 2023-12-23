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في الرياض ومكة وجازان.. ضربات موجعة ضد مروجي ومهربي المخدرات

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بعض المضبوطين
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قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق في مركز القوز بمنطقة مكة المكرمة على (3) مواطنين لترويجهم (2) كيلوجرام من مادة الحشيش، ومادة الإمفيتامين المخدر، مخبأة في مركبة يقودها أحدهم.اضافة اعلان
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

حرس الحدود بجازان

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (6) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (91) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

منطقة الرياض


قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية البنجلاديشية بمنطقة الرياض لترويجهما أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
 وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

التعاون مع الأمن

 وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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