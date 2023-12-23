في الرياض ومكة وجازان.. ضربات موجعة ضد مروجي ومهربي المخدرات

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قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق في مركز القوز بمنطقة مكة المكرمة على (3) مواطنين لترويجهم (2) كيلوجرام من مادة الحشيش، ومادة الإمفيتامين المخدر، مخبأة في مركبة يقودها أحدهم. اضافة اعلان

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.





حرس الحدود بجازان



منطقة الرياض



التعاون مع الأمن

