بينهم مواطنان .. الإطاحة بمروجي السموم في المدينة وعسير

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قبضت دوريات الأمن بمنطقة المدينة المنورة على مقيم من الجنسية الباكستانية ومواطن لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، مخبأة في مركبة يقودها أحدهما. اضافة اعلان



وأوضحت أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.





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