الإثنين، 26 جمادى الثانية 1445 ، 08 يناير 2024

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أخبار السعودية.. قيمة استحقاق حساب المواطن وعشرات الوظائف الشاغرة

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

بالأسماء.. صدور موافقةُ خادمِ الحرمينِ على منح 300 متبرع وسام الملك عبدالعزيز
صدرَت موافقةُ خادمِ الحرمينِ الشريفينِ الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على منح 300 متبرعٍ ومتبرعةٍ من المواطنين والمواطنات وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغيًّا.

"الدارة" تحذر من قصيدة "وهمية" حول نسب الأسرة المالكة
نفت دارة الملك عبدالعزيز، صحة قصيدة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي ينسبها ملقيها لفرحان بن مرخان، قائلة إنها منسوبة لشخصية "وهمية"، ولا صحة لما ورد فيها بشأن نسب الأسرة المالكة.

قيمة استحقاق حساب المواطن قبل 48 ساعة من الإيداع
يتبقى 48 ساعة على إيداع الدفعة 74 – لشهر يناير في حسابات المستفيدين الذين انطبقت عليهم شروط الأهلية. 

"الوطنية للأمن السيبراني" تطلق برنامج الابتعاث الخارجي بالتعاون مع التعليم
أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني برنامج الابتعاث الخارجي في الأمن السيبراني لدرجتي الماجستير والدكتوراة بالتعاون مع وزارة التعليم.

روشن العقارية تطرح وظائف شاغرة بمختلف التخصصات

أعلنت شركة روشن العقارية "إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن فتح باب التقديم لشغل أكثر من 36 وظيفة لحملة البكالوريوس والماجستير في المجالات التالية:

"صحة المدينة: ضبط وافد عربي يمارس مهنة الطب بدون ترخيص
أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، ضبط وافد من جنسية عربية يزاول مهنة طب العيون بدون ترخيص في فيلا سكنية.

تنبيه مهم من "بلدي" حول المباني الآيلة للسقوط
نبهت منصة "بلدي" إلى أن المباني الخربة أو الآيلة للسقوط خطر على كل من يمر بجوارها وعدم إزالتها مخالفة جسيمة.

توضيح لـ"الموارد البشرية" بشأن عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، توضيحًا مهمًا بشأن عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش.

هل يسمح بشراء طائرات الدرون للتصوير "أون لاين"؟
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، السماح بشراء طائرات التحكم عن بُعد في حال كانت بوزن أقل من 250 جرام، ويتم فسحها مباشرةً في المنفذ الجمركي بشرط أن لا تكون مزوّدة بكاميرا.

خطوات ورابط ترقيم وتسجيل الإبل إلكترونيًا عبر منصة نما
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنها قررت منح مُلّاك الإبل في المملكة، مهلة لمدة 5 أشهر تنتهي في الأول من مايو المقبل؛ لترقيم وتسجيل إبلهم إلكترونيًا.

طريقة إصدار رخصة عربة متنقلة عبر بوابة أمانة جدة
أعلنت أمانة محافظة جدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، عن توفر خدمة إصدار رخصة عربة متنقلة عبر بوابة الخدمات الرقمية لأمانة جدة.

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