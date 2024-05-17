أمطار عسير.. شلالات وسيول تجري أنهارًا شمال النماص (فيديو)

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جرت السيول المتدفقة، اليوم الجمعة، مكونة شلالات قوية نتيجة تساقط أمطار غزيرة على بني عمرو شمال النماص بمنطقة عسير.





قوة جريان سيول بني عمرو في النماص



أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول





الجمعة ٩ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ

17 مايــو 2024م

متابعة | سعيد القاسمي

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. pic.twitter.com/wbpBEcdEN7 📍سيول بني عمرو شمال #النماص الجمعة ٩ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ17 مايــو 2024ممتابعة | سعيد القاسمي May 17, 2024

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، قوة جريان السيول بني عمرو بالنماص، مع تدفق الشلالات والأمطار الغزيرة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.في حين تكون خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من مناطق الشرقية، نجران والأجزاء الشرقية من مكة المكرمة والمدينة المنورة.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.