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أمطار عسير.. شلالات وسيول تجري أنهارًا شمال النماص (فيديو)

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سيول النماص
أ أ
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جرت السيول المتدفقة، اليوم الجمعة، مكونة شلالات قوية نتيجة تساقط أمطار غزيرة على بني عمرو شمال النماص بمنطقة عسير.
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قوة جريان سيول بني عمرو في النماص

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، قوة جريان السيول بني عمرو بالنماص، مع تدفق الشلالات والأمطار الغزيرة.


أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.

 في حين تكون خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من مناطق الشرقية، نجران والأجزاء الشرقية من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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