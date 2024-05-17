أمطار عسير.. شلالات وسيول تجري أنهارًا شمال النماص (فيديو)

أ أ
جرت
السيول المتدفقة، اليوم الجمعة، مكونة شلالات قوية نتيجة تساقط أمطار غزيرة على بني عمرو
شمال النماص بمنطقة عسير.
قوة
جريان سيول بني عمرو في النماص وأظهر
مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، قوة جريان السيول بني عمرو
بالنماص، مع تدفق الشلالات والأمطار الغزيرة.
أمطار
رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيولوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة ماتزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح
نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.
📍سيول بني عمرو شمال #النماص— طقس (@tqqs) May 17, 2024
الجمعة ٩ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ
17 مايــو 2024م
متابعة | سعيد القاسمي
.
. pic.twitter.com/wbpBEcdEN7
في حين تكون خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من مناطق الشرقية، نجران والأجزاء الشرقية من مكة المكرمة والمدينة المنورة.