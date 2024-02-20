أقلها 5 في طريف.. انخفاض درجات الحرارة اليوم بالمملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.





درجات الحرارة العظمى



درجات الحرارة الصغرى



رياح متربة وضباب



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 30 في القنفذة، وأقلها 5 درجات في طريف والسودة.وأضاف أنه سجل اليوم، 29 درجة في مكة وجدة ونجران وينبع، و26 في المدينة المنورة، و25 في الرياض.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:القريات 4، وأبها 5، وطريف وخميس مشيط ونجران 6، زبيشة 7، وتبوك والجوف 8، والرياض والأحساء والدوادمي ووادي الدواسر 9 درجات مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.وأضاف أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتبوك خاصة الساحلية منها.في حين لاتزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف، والحدود الشمالية تمتد إلى أجزاء من المنطقة الشرقية.





الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.