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صحيفة تواصل الالكترونية

فلسطين تدين جريمة قتل طفل مسلم في أمريكا بدافع الإسلاموفوبيا

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عجوز امريكي يقتل طفل فلسطيني
أ أ
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أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الاثنين، جريمة قتل طفل فلسطيني مسلم وإصابة والدته بجروح في ولاية إلينوي الأمريكية إثر تلقيهما طعنات من أحد المتطرفين.اضافة اعلان

إدانة حملات الغرب التحريض والعنصرية

وحسب وكالة الأناضول، فقد أكدت الوزارة إدانتها للجريمة العنصرية والكراهية البشعة التي ارتكبها عنصري حاقد أمي وأدت إلى وفاة طفل فلسطيني "6 سنوات"، وإصابة والدته بجروح خطيرة، جراء عشرات الطعنات التي وجهها إليهما في ولاية ألينوي الأمريكية.
كما أدانت حملات التحريض والاعتداءات والمواقف والتصريحات العنصرية والاستفزازية التي وقعت ضد مواطنين فلسطينيين، وعدد من سفراء دولة فلسطين وسفاراتها في بعض الدول.

تشويه صورة الفلسطيني وقضيته العادلة

وأوضحت أنها تنظر بخطورة بالغة إلى نتائج هذه الحملات وتداعياتها وأهدافها الرامية إلى تشويه صورة الفلسطيني وقضيته العادلة، وطالبت الدول كافة "بمواجهتها ومعاقبة مروّجيها ومن يقف خلفهم".
يأتي هذا بعد 24 ساعة من إقدام سبعيني في مدينة شيكاغو الأمريكية على قتل طفل مسلم في السادسة من العمر وإصابة والدته بجروح على خلفية الكراهية للإسلام "الإسلاموفوبيا".

وفاة الطفل الفلسطيني


وتوفي الطفل الذي تلقى 26 طعنة بعد نقله إلى المستشفى، فيما تواصل الكوادر الطبية معالجة الأم.

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