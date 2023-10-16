أمين مجلس التعاون يعلن انعقاد جلسة استثنائية وزارية يوم غدٍ حول غزة

أ أ

أعلن معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، عن انعقاد الدورة الاستثنائية الـ 43 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وذلك يوم غدٍ في مدينة مسقط بسلطنة عمان. اضافة اعلان





الأوضاع في غزة

وأوضح معالي الأمين العام للمجلس أن انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري لمناقشة الأوضاع في غزة، جاء بناء على طلب سلطنة عمان (دولة الرئاسة الحالية لمجلس التعاون) وبعد التشاور والتنسيق مع دول المجلس.وذكر معالي الأمين العام أن هذا الاجتماع الاستثنائي لهذه الدورة يهدف للتشاور والتباحث بين دول مجلس التعاون، حول التطورات والانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة على قطاع غزة.