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صحيفة تواصل الالكترونية

وزير الخارجية: على مجلس الأمن تنفيذ قراراته بشأن القضية الفلسطينية

فيصل بن فرحان وزير الخارجية
الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية
أ أ
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 أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بمعالي وزير الشؤون الأوروبية والخارجية بجمهورية ألبانيا إيجلي حساني.اضافة اعلان

تطورات الأوضاع في غزة

 وبحث الجانبان خلال الاتصال، تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها، مع التأكيد على رفض استهداف المدنيين بأي شكل، واحترام القانون الدولي الإنساني من جميع الأطراف.

قرارات مجلس الأمن

 وحث سموه ألبانيا بحكم دورها كعضو غير دائم في مجلس الأمن على العمل لاضطلاع المجلس بمسؤوليته في حفظ الأمن والسلم الدولي عبر الدفع بوقفٍ فوري للعمليات العسكرية ورفع الحصار عن غزة.
مؤكدًا سموه أهمية عمل المجلس على تنفيذ قراراته بشأن القضية الفلسطينية وتحديدًا القرارات رقم 242 (1967) ورقم 338 (1873) ورقم 1515 (2003) ورقم 2334 (2016) بما يؤسس لحلٍ عادل ومستدام للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة.

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