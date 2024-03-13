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الدفاع المدني يحرر يد شخص علقت في فرامة بمحافظة البيضاء

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الدفاع المدني يحرر يد شخص
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باشرت فرق الدفاع المدني في محافظة البيضاء، مساء الثلاثاء، تحرير  يد شخص علقت في فرامة.

تحرير يد شخص علقت في فرامةاضافة اعلان

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في منصة إكس : "الدفاع المدني بمحافظة البيضاء يحرر يد شخص علقت في فرامة، بوساطة فرق الإنقاذ داخل المستشفى.
وقبل أيام، باشرت فرق الدفاع المدني، في بريدة بمنطقة القصيم، إخماد حريق في أشجار بأرض فضاء.

إخماد حريق في بريدة

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في منصة إكس: "الدفاع المدني ببريدة يخمد حريقًا في أشجار بأرض فضاء، ولا إصابات".
وفي وقت سابق، أعلن الدفاع المدني بجدة، عن إخماد حريق في مستودع، دون تسجيل إصابات- ولله الحمد-.

الدفاع المدني يحذر من تقلبات جوية:


كذلك دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.
كما دعت إلى عدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والعمل بإرشادات الدفاع المدني في أثناء استعمال وسائل التدفئة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي. 

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