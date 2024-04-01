الإثنين، 22 رمضان 1445 ، 01 أبريل 2024

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سيول عارمة تحتجز 5 أشخاص داخل مركبة في بلجرشي.. وتدخل فوري من الدفاع المدني

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سيول بلجرشي
أ أ
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باشرت فرق الدفاع المدني في بلجرشي، إنقاذ خمسة أشخاص احتجزتهم السيول داخل مركبة، بعد هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة

السيول تحتجز 5 أشخاص في بلجرشياضافة اعلان

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في منصة إكس : "إن فرق الدفاع المدني في بلجرشي، تمكنت من إنقاذ (5) أشخاص احتجزوا في سيل داخل مركبة".

حالة مطرية غزيرة

هذا وتوقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار الحالة المطرية الغزيرة على مناطق المملكة، في ظل حالة مطرية تشهدها العديد من المناطق خاصة في جنوب البلاد.
وقال المركز، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس : "بمشيئة الله، استمرار هطول الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة حتى السبت المقبل، حسب النموذج العددي السعودي".
يذكر أن العديد من المناطق منها عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة شهدت خلال الساعات الماضية هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول، جعلها الله أمطار خير وبركة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض، الشرقية، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي حائل، تبوك، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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