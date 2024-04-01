سيول عارمة تحتجز 5 أشخاص داخل مركبة في بلجرشي.. وتدخل فوري من الدفاع المدني

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باشرت فرق الدفاع المدني في بلجرشي، إنقاذ خمسة أشخاص احتجزتهم السيول داخل مركبة، بعد هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة
السيول تحتجز 5 أشخاص في بلجرشيوقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في منصة إكس : "إن فرق الدفاع المدني في بلجرشي، تمكنت من إنقاذ (5) أشخاص احتجزوا في سيل داخل مركبة".
حالة مطرية غزيرةهذا وتوقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار الحالة المطرية الغزيرة على مناطق المملكة، في ظل حالة مطرية تشهدها العديد من المناطق خاصة في جنوب البلاد.
وقال المركز، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس : "بمشيئة الله، استمرار هطول الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة حتى السبت المقبل، حسب النموذج العددي السعودي".
يذكر أن العديد من المناطق منها عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة شهدت خلال الساعات الماضية هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول، جعلها الله أمطار خير وبركة.